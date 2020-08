Gabriel Garko NON sarà al Grande Fratello Vip, arriva la smentita

Nella giornata di oggi era spuntato il nome di Gabriel Garko come possibile concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La news, diffusa da IsaeChia, era stata lanciata a corredo di un video nel quale Patrizia De Blanck sembrava non solo ufficializzare la sua presenza nella Casa del GF Vip 5 ma avanzava anche tre nomi bomba dandoli per certi come prossimi concorrenti, tra cui anche quello di Gabriel Garko.

Gabriel Garko al Grande Fratello Vip? Arriva la smentita

A stretto girò è però arrivata la smentita su una possibile partecipazione dell’attore Gabriel Garko alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. A fornirla, parlando chiaramente di “fake news” è stato Giornalettismo che in merito ha fatto sapere:

Se sulla presenza della Gregoraci non ci sono dubbi e la Vento resta un punto interrogativo, Giornalettismo può smentire la presenza dell’attore nel reality perché impegnato su ben altri progetti non televisivi.

Quali saranno gli altri progetti non televisivi che lo vedranno prossimamente impegnato? Questo non ci è dato saperlo ma con la smentita, seppur indiretta, si stringe sempre di più il cerchio attorno alla possibile rosa di concorrenti della nuova edizione in partenza dal prossimo settembre.

Il bello della fiction, tirato in ballo di recente dopo le foto che immortalano Gabriele Rossi con Rocco Casalino, dunque, è proiettato verso altri lidi che lo vedranno ben distante dal mondo televisivo e soprattutto da quello dei reality.