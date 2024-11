Frizioni dietro le quinte di Ballando: Madonia lascia sola la Pellegrini dopo lo scontro con Selvaggia, il retroscena – VIDEO

Sabato 23 novembre, la pista di Ballando con le Stelle è stata teatro non solo di esibizioni spettacolari, ma anche di un acceso scontro tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia. Durante la puntata, la giudice ha lanciato una battuta che non è stata ben accolta dal ballerino, scatenando un botta e risposta al vetriolo.

Selvaggia Lucarelli su Madonia: frecciatina a Sonia Bruganelli

L’esibizione di Federica Pellegrini e Angelo Madonia ha ricevuto ben 48 punti, un punteggio eccellente che ha celebrato la loro crescita artistica. Tuttavia, Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sul risultato: “Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia”.

Un commento che, sebbene nelle intenzioni della giudice volesse essere spiritoso, ha infastidito profondamente Madonia, il quale ha deciso di replicare.

Angelo Madonia risponde: “Sei una rosicona”

Concluso il voto, Angelo Madonia ha preso la parola per mettere in chiaro la sua posizione: “Non è una coincidenza che c’è questa crescita di voti. È il frutto di lavoro e connessione professionale, non di altro. Volevo fare chiarezza”.

Selvaggia Lucarelli ha risposto minimizzando il suo commento: “Madonia, non fare il rosicone. Era una battuta! Secondo te sono seria quando dico queste cose?”.

Madonia, tutt’altro che convinto, ha ribattuto con durezza: “La rosicona sarai tu che hai menzionato persone esterne”. Indicando Sonia Bruganelli, sua compagna, seduta tra il pubblico, ha continuato: “Non danneggio Federica, ma tu danneggi la giuria”.

Milly Carlucci cerca di placare gli animi

L’intervento di Milly Carlucci è arrivato in un clima ormai incandescente. La conduttrice ha invitato il ballerino a riflettere su quanto accaduto: “Angelo mediterà su questo momento”. Tuttavia, Selvaggia Lucarelli non ha nascosto il suo disappunto per l’atteggiamento del ballerino, lamentandosi del modo in cui è stata trattata: “Ma come si permette di salutarmi in quel modo? È l’unico che si comporta così”.

Federica Pellegrini che vorrebbe tanto dare ragione a Selvaggia ma si limita a stare in silenzio #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/jQ5BINoE93 — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) November 23, 2024

Madonia, tensione dietro le quinte

Successivamente, quando Alberto Matano ha consegnato il tesoretto, ha svelato che Federica Pellegrini avrebbe abbandonato lo studio dopo le tensioni tra Lucarelli e il ballerino.

Tuttavia, la divina è rientrata per spiegare la situazione specificando che, proprio nel dietro le quinte, la persona che si è tirata indietro durante le interviste da backstage sarebbe stato Madonia.

La conferma è arrivata su X anche da parte di Domenico Marocchi e Raffaella Longobardi:

In zona interviste Federica Pellegrini da sola #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/85rmUVZFpr — Domenico Marocchi (@domenicomarock) November 23, 2024