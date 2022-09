Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo si sono lasciati. In queste ore l’ex tronista di Uomini e Donne è intervenuto, svelando la crisi e facendo le prime “insinuazioni” sulla sua (ormai) ex compagna e madre dei suoi due figli.

Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento ma da questi 3 giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto… esiste il karma… Sono veramente schifato!

Francesca Del Taglia è intervenuta:

Aspettavo di dare la notizia della rottura del mio rapporto con Eugenio avvenuta una settimana a dopo un anno di crisi solo per una questione di un grosso problema che è subentrato pochi giorni fa, dove hanno diagnostica un brevissimo tempo di vita rimasto alla cagnolina Mia. E’ un momento per me molto duro, purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire. Non mi sento di aggiungere altro perché i panni sporchi mi hanno insegnato a lavarli in casa mia. Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dover di dover scrivere almeno queste due righe, ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove all’interno ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo.

A questo punto Eugenio Colombo ha nuovamente commentato parlato di un tradimento da parte di lei: