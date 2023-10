Foxy John, ecco chi è la storica voce di Ballando con le stelle

Foxy John, il cui vero nome è Giovanni Villa, è la voce inconfondibile dello show Ballando con le Stelle su Rai 1 dal 2005. È nato ad Assisi, in provincia di Perugia, il 22 giugno 1943. Ha viaggiato molto da piccolo poiché suo padre era un vice console italiano.

Foxy John, chi è la storica voce di Ballando con le stelle

Foxy ha vissuto tra Atlanta e San Francisco con la sua famiglia dal 1951 al 1957, per poi tornare in Italia, dove ha studiato in una scuola americana a Roma per 3 anni. Ha completato i suoi studi universitari in America, dove nei primi anni ’70 ha trovato un lavoro presso la CNN.

In Italia, ha iniziato le sue prime esperienze radiofoniche con l’emittente Elle, oltre a Radio Alfa e Radio Luna. Nel 1979 ha iniziato importanti collaborazioni con la Rai, conducendo la famosa Hit Parade dei Dischi Caldi. Ha anche partecipato a programmi come “Disco Estate”, “Disco Inverno” e “Discoring”.

Foxy John ha anche aperto un centro di produzione per programmi radiofonici, pubblicità, jingles e sigle televisive e radiofoniche. Alcune delle sue musiche sono diventate celebri: ad esempio, ha prodotto la sigla del Festival di Sanremo presentato da Claudio Cecchetto.

Da anni ricopre il ruolo di speaker dello show del sabato sera di Milly Carlucci. Nel 2015 ha anche ricoperto il ruolo di speaker allo Stadio Olimpico per le partite della Lazio, sostituendo la voce storica Renzo Giannantonio.