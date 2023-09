La relazione tra Alfonso Signorini e Paolo Galimberti è giunta al termine lo scorso anno. La notizia è stata confermata dal conduttore del Grande Fratello Vip in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

In questa intervista, Signorini aveva spiegato le ragioni che, dopo diciotto anni, lo hanno portato a prendere la decisione di porre fine alla sua relazione con l’imprenditore, ex senatore ed esponente di Forza Italia:

Dopo 18 anni, io e Paolo Galimberti non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene.

Sulla carta sono single ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte? Non fa parte del mondo dello spettacolo. Non frequento il mondo della televisione ed è la mia salvezza. C’è chi per un’ora in più sullo schermo venderebbe il marito.