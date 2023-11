La fidanzata di Teo Mammucari è un maresciallo dell’esercito: le prime foto

Teo Mammucari è fidanzato da un anno con una donna di 30 anni. La misteriosa lei è un maresciallo ordinario dell’esercito. Il conduttore ha rivelato di averla conosciuta per strada, e dopo un incontro successivo a Bologna, è nata la loro relazione.

Mammucari ha anche una figlia, Julia, nata dal suo legame con l’ex velina Thais Wiggers. Per quanto riguarda la sua vita privata, Teo tende a mantenere un profilo basso e a rimanere fuori dall’occhio del pubblico.

Tra le pagine del settimanale Gente, tuttavia, Teo Mammucari è stato fotografato con l’attuale fidanzata mentre esplora la città eterna in sua compagnia.

Inizialmente, li vediamo percorrere le strade di Roma su un monopattino elettrico, avvolti in un tenero abbraccio e successivamente si concedono una passeggiata su un monoruota elettrico.

Questi rappresentano i primi scatti ufficiali della coppia, desiderosa di preservare la massima riservatezza.

Mammucari, infatti, ha scelto di non condividere pubblicamente il suo amore sui social, tanto che, fino a oggi, l’identità della sua compagna rimane avvolta nel mistero, con poche informazioni disponibili su di lei e senza alcuna rivelazione del suo volto fino a questo momento.

Tramite un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il concorrente di Ballando con le Stelle aveva svelato come si erano incontrati per la prima volta:

L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta. Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta. Chi è? Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di sesso, e poi è arrivata la marescialla.