Federica Calemme ha perso la pazienza sui social dopo l’ennesima insinuazione sul suo rapporto d’amore con Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore campano conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip.

“Hai fatto più storie sul tuo personal trainer in due giorni che in tre mesi per il tuo presunto fidanzato”, ha commentato una follower della Calemme sul suo profilo di Instagram.

Pronta la risposta di Federica: “Quindi non vivi più?”, ha scritto. L’ex del Grande Fratello Vip ha anche condiviso questo screen nelle sue Instagram Stories, aggiungendo:

Quello che posto o non posto non sono affari vostri! Ognuno vive la propria vita come vuole! Iniziate a vivere anche le vostre vite! Siamo una coppia molto affettuosa nella quotidianità e sinceramente non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno! Grazie per averci seguito ma anche meno, almeno parlo per me! Distinti saluti.