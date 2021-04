Fariba Tehrani messa in croce all’Isola dei Famosi. Proprio colei che porta avanti questa edizione carente di dinamiche, nel corso dell’appuntamento di ieri è stata zittita, offesa, screditata dal cast dei naufraghi con la (quasi) totale mancanza di reazione anche da parte di Ilary Blasi, conduttrice del programma che dovrebbe essere capace di mantenere le redini dello show che le è stato affidato.

Fariba, agnello sacrificale di questa Isola piena di brutture

Ilary Blasi di fronte le brutture di questa Isola dei Famosi, taglia corto, chiude i collegamenti invitando i naufraghi a discuterne a telecamere spente e ride di gusto quando ascolta le battute di Paul e Gilles.

Paul fa il gesto di asciugarsi il lato B “cucinato” al sole con la fotografia di Fariba (agghiacciante).

Gilles la offende nemmeno tanto velatamente durante la nomination, facendo finta di non riconoscerla: “Qui era truccata”.

Valentina Persia le nega il saluto prima di andare via.

E NESSUNO dice niente.

Fariba s’impunta e ripete le cose in maniera incessante ma è priva di cattiveria, questo è palese. Cosa diversa, invece, per i naufraghi che, nei suoi confronti, hanno avuto reazioni violente, aggressive e ingiustificabili.

Ilary Blasi non dice niente e se la ride con gli opinionisti. Iva Zanicchi sottotono si palesa ogni tanto ed Elettra Lamborghini, nel tentativo di dissuadere Valentina Persia, non riesce a farle cambiare idea.

Nessuno è stato capace di prendere in mano la situazione. Quattro persone in studio, amici… quattro.

“Stai zitta” è l’espressione preferita di Valentina Persia e Gilles Rocca che mettono a tacere ripetutamente Fariba che, al contrario, non risponde mai alzando la voce o “minacciando” verbalmente.

Offese, battutine e volgarità. Chi è finito in nomination? Naturalmente Fariba, roba ma non crederci e spegnere la tv per sempre.