Fabrizio Corona sta per tornare in tv, in occasione dell’esordio della nuova stagione televisiva. A svelare la sua ospitata ci ha pensato il blog televisivo DavideMaggio.it in anteprima: Fabrizio Corona sarà ospite della prima puntata di Belve. Il programma di Francesca Fagnani andrà in onda con la sua nuova stagione a partire dal prossimo 26 settembre su Rai2, sebbene potrebbe slittare di una settimana.

Fabrizio Corona ospite della prima puntata di Belve

Fabrizio Corona fino a qualche mese fa non aveva destinato belle parole nei confronti del programma di Francesca Fagnani, al punto da definirlo “tv fatta male, cabaret, non giornalismo”. A far arrabbiare l’ex re dei paparazzi erano state le anticipazioni relative alle dichiarazioni di Giacomo Urtis che, al cospetto della padrona di casa, ospite di Belve, aveva svelato di essere stato in intimità con lui e incalzato dalla Fagnani aveva detto:

Sicuramente ero invaghito, sì. Se l’amore fosse ricambiato? Ti direi di sì. Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma…cose nostre (…) ci sentiamo ancora tutti i giorni.

Quasi certamente non mancheranno le domande a Corona proprio sul suo rapporto con il noto chirurgo estetico. Vedremo se la padrona di casa riuscirà ad incalzare come avvenuto per Urtis.