Fabio Maria Damato è una figura chiave nel mondo della moda italiana, noto per essere il braccio destro della famosa l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, attualmente al centro dell’attenzione per via del caso del Pandoro Balocco.

Chi è Fabio Maria Damato: il braccio destro di Chiara Ferragni

Damato ha iniziato la sua carriera con una laurea in Economia Aziendale presso la Bocconi di Milano nel 2008. Ha lavorato come Fashion Editor per Class Editor e per il Corriere della Sera, e ha scritto di moda per diverse pubblicazioni, tra cui Amica e MF Fashion.

Nel 2017, Fabio Maria Damato si è unito a The Blonde Salad, la società fondata da Chiara Ferragni.

Ben presto, Damato è diventato il manager e il braccio destro di Ferragni, producendo il film “Chiara Ferragni Unposted” e assumendo il ruolo di General Manager per TBS Crew e Chiara Ferragni Collection.

Damato è una figura fondamentale nella vita della Ferragni, sia dal punto di vista professionale che personale. Chiara lo definisce “il suo braccio destro e sinistro”.

Nonostante Damato sia una figura fondamentale nel team di Ferragni, molti fan dell’imprenditrice l’hanno conosciuto solo da poco tempo grazie ai primi episodi della serie tv The Ferragnez. Nel corso del secondo episodio, Chiara lo presenta come uno dei suoi “più cari amici” e fidato collaboratore.