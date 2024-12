Conclusa l’esperienza al Grande Fratello, interrotta per motivi di salute, Enzo Paolo Turchi guarda avanti e svela un nuovo sogno: diventare professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Durante un’intervista a SuperGuidaTv, il celebre coreografo e marito di Carmen Russo ha espresso il desiderio di mettere la sua lunga esperienza al servizio dei giovani talenti.

Rispondendo a una domanda specifica, Turchi ha dichiarato: “Mi piacerebbe, non poco, ma moltissimo insegnare ad Amici, poter mettere a frutto la mia esperienza testimoniata da tutti i miei diplomi che mi sono guadagnato negli anni, a partire da quello del teatro San Carlo di Napoli. Potrei dare tantissimo anche come giudice. […] Io posso offrire la mia esperienza di sessantanni di carriera, ma loro possono portarmi nel presente e nel futuro. Sì, mi farebbe tanto piacere”.

Un sogno che il coreografo vede come un’opportunità di scambio: trasmettere il proprio bagaglio professionale e, al tempo stesso, lasciarsi ispirare dai giovani artisti.

Nell’intervista, Enzo Paolo Turchi ha anche parlato della sua recente avventura al Grande Fratello, conclusasi prematuramente:

Sicuramente mi sono pentito di aver abbandonato il gioco, però il fisico non mi reggeva più. È stato veramente uno sforzo incredibile. Oggi sto molto bene e quando rientro nella Casa per fare lezione, mi accorgo di quanto mi dispiace, però in quel momento è stato giusto.