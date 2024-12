Spoiler Amici 24: nuovi allievi, sfide e classifiche, gli ospiti della registrazione del 12 dicembre

Quella di oggi, 12 dicembre, potrebbe essere l’ultima registrazione di Amici 24 prima della lunga e meritata pausa natalizia. Ma cosa vedremo nella puntata del talent di Maria De Filippi, in onda domenica 15 dicembre? Ecco cosa è emerso dalle anticipazioni rese note da SuperGuidaTv.

Spoiler Amici 24, tutto sulla puntata di domenica 15 dicembre

Secondo gli spoiler su Amici 24 post nuova registrazione, anche nella prossima puntata domenicale del programma non mancheranno ospiti di primo livello.

In merito agli ospiti musicali, i protagonisti saranno Sting con Giordana Angi. Giudici delle gare sono stati invece Raimondo Todaro per il ballo e I Ricchi e Poveri ed Alex Britti per il canto. I Ricchi e Poveri, inoltre, si sono esibiti con il loro ultimo singolo dal titolo Natale degli angeli. Vediamo a seguire come sono andate le sfide.

Le sfide di canto e la classifica

Teodora, da circa due settimane attende di portare a termine la sfida. Ma non è tutto: Ilan è passato nella squadra di Anna Pettinelli, mentre Jacopo Sol è entrato come nuovo allievo di Rudy Zerbi. La Pettinelli, inoltre, ha fatto aggiungere un quarto banco ed ha fatto entrare un nuovo allievo, Dedè, che si è esibito sul suo inedito.

TrigNO ha vinto la sfida contro Matteo, così come Dandy, dopo essersi esibito sulle note di Michael Jackson.

Le prossime sfide vedranno sicuramente protagonisti Chiamamifaro e Alessio, ma è possibile che possano esserci anche altri allievi per via di un provvedimento disciplinare.

Ecco qual è la classifica della gara di canto:

Antonia

Senza Cri

Jacopo Sol ha cantato Se piovesse il tuo nome.

Vybes ha cantato Non m’annoio di Jovanotti con barre.

Nicolò e Luk3. Luk3 ha cantato Pensare male. La Pettinelli gli da 4.5

Mollenbeck ha cantato Sì ah di Frah Quintale.

Ilan

Chiamamifaro ha cantato Fai rumore con il piano.

A sfidarsi sono stati Senza Cri, Antonia e Nicolò: a vincere è stata Senza Cri.

Sfide di ballo e classifica

Ecco invece come è andata la gara di ballo secondo le anticipazioni di SuperGuidaTv: