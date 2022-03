Jessica Selassiè, dopo il Grande Fratello Vip, si è resa conto di avere una fila di corteggiatori niente male. Tra questi c’è anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Verdolini che, tra le pagine di Eva 3000, si è dichiarato alla princess.

Il lato estetico mi ha colpito prima di ogni cosa, come sempre quando incontro per la prima volta una ragazza. Poi, guardando come si comporta in Casa, mi ha piacevolmente sorpreso il suo modo di fare tenero, dolce e pacato, che è proprio ciò che cerco nella mia compagna ideale. Peccato che Jessica non sappia neppure chi sono, le nostre esperienze televisive sono cominciate in contemporanea.