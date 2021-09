Ex di Non è la Rai difende Boncompagni dalle accuse: “Tutte stronz*te, mai visto palpare le ragazze”

Dopo le dichiarazioni bomba di Laura Colucci, ex ragazza di Non è la Rai che ha mosso delle accuse precise al programma di Gianni Boncompagni, sono intervenute Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, smentendo le accuse.

Ilaria Galassi contro la ex collega di Non è la Rai difende Boncompagni

Ilaria Galassi intervistata da FanPage ha smentito le pesanti accuse, sostenendo di non avere subito alcuna pressione psicologica: “Sono molto dispiaciuta perché personalmente ho vissuto un’esperienza meravigliosa. Non mi hanno mai toccata e non mi hanno mai creato problemi psicologici”, ha esordito l’ex ragazza di Non è la Rai.

Ilaria ha aggiunto:

A me non è mai stato proposto niente. Non sono mai scesa a compromessi. Sono sempre stata scelta per la mia simpatia, esuberanza e anche per la mia bellezza. Avevo tantissimi fan e quando cantavo io, l’audience era alto. Se devo essere sincera, non ho neanche mai sentito che sia accaduto ad altre. Infatti non so come mai lei stia dicendo queste cose dopo trent’anni.

Poi il suo punto di vista su Gianni Boncompagni:

A me lui diceva: “Leggi, fai dizione, parla italiano e non cambiare mai. Cerca di essere sempre spontanea. Sei una matta, ma in modo sano. Trasmetti tanta allegria”. Non mi ha mai detto, ad esempio, di dover essere più brava di Ambra. Mai. Con me è sempre stato carino e gentile. Ma anche con le altre. Non ha mai fatto schifezze davanti a tutti. Non l’ho mai sentito mettere in competizione le ragazze.

E per quanto riguarda le richieste di sesso, la Galanti commenta:

Ma lei come fa a saperlo? Le ha viste? Le cose riportate lasciano il tempo che trovano. Se vuoi fare un’accusa devi essere sicura. Lo devi aver visto con i tuoi occhi. Per me, quello che lei dice sono solo delle grandissime stronz**e. A me non è mai accaduto. Non mi ha mai toccato nessuno. Mai. E andavamo anche a casa di Gianni a cena.

Durante le cene a casa di Boncompagni c’erano solamente un gruppo di persone che si divertiva:

Io stavo una favola. Mi divertivo tantissimo. Si cantava, si parlava. A me non è mai capitato niente di brutto che sia legato a Non è la Rai.

La ex ragazza di Non è la Rai conclude:

Non ho mai visto Gianni palpare una delle ragazze. Voglio essere chiara: io non ho mai dovuto darla a Gianni Boncompagni. E non credo che lo abbiano fatto neanche le altre.