La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è diventato un vero “caso”. Ecco perché, i giornalisti di Chi hanno chiesto il parere di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Ad aprire le danze ci ha pensato Aldo Montano. Proprio ieri l’ex campione olimpico festeggiava il compleanno di Manuel Bortuzzo insieme al nuotatore che ha postato una storia sul suo account ufficiale di Instagram:

Molto dispiaciuta Sophie Codegoni:

Mi è dispiaciuto tantissimo, avendo pure io una storia che è nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Ecco, so bene, che fuori la vita è differente e non è semplice trovare un equilibrio. Cosa devo dire? Io sono romantica, tra loro ho visto l’amore e se sono destinati a stare insieme torneranno insieme. Io me lo auguro con tutto il cuore. Loro sono una coppia bellissima.

Più velenosa Katia Ricciarelli che ha colto l’occasione per lanciare alcune frecciatine che, vista la delicata e dolorosa situazione, forse poteva pure risparmiarsi:

E, in ultimo, Davide Silvestri:

Sinceramente questa cosa non mi riguarda. Preferisco starne fuori, non conosco le motivazioni scatenanti e neanche i fatti. Quindi è inutile per me dare dei giudizi. Sono dispiaciuto e questo sia chiaro. Manuel l’ho sempre apprezzato come persona, come uomo e spero tanto di rivederlo presto. Con lui ho avuto un bellissimo rapporto nella casa del GF Vip, ma poi ci siamo persi di vista. Mi auguro che entrambi ritrovino la felicità e che non soffrano troppo in questo momento. Quando si spegne un rapporto è sempre un fallimento per tutti e auguro loro il meglio.