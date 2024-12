Dal GF a Uomini e Donne, Francesca Sorrentino accoglie l’ex vippone: chi è venuto a corteggiarla

Questa mattina è arrivata una notizia che ha subito catturato l’attenzione dei fan di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. Gianluca Costantino, il 36enne modello napoletano, è sceso la scalinata del Trono Classico durante le registrazioni della puntata di ieri, come corteggiatore di Francesca Sorrentino.

Dal GF Vip a Uomini e Donne: Gianluca Costantino nuovo corteggiatore di Francesca

Costantino, noto al pubblico per il suo percorso nella Casa del GF Vip e per la sua amicizia con Soleil Sorge, ha scelto di partecipare al dating show di Alfonso Signorini dopo la fine del suo percorso televisivo, suscitando molta curiosità.

Nel GF Vip, la sua amicizia con Soleil Sorge aveva fatto molto parlare di sé, ma, una volta spente le telecamere, il loro rapporto non ha avuto seguito. Ora, Costantino ha deciso di tentare la fortuna nel parterre del Trono Classico, dove Francesca Sorrentino si trova senza corteggiatori, dopo le delusioni subite da Paolo e Francesco.

Il 9 dicembre, in occasione del suo compleanno, Paolo non si è presentato e Francesco ha dato spiegazioni per non aver risposto alle chiamate della produzione, dicendo che preferisce stare da solo a causa di alcuni problemi di salute.

Francesca Sorrentino tra i corteggiatori

La situazione di Francesca sembrava difficile, tanto che molti avevano pensato che potesse abbandonare il trono. Tuttavia, la Sorrentino ha deciso di non arrendersi e ha chiesto che altri corteggiatori si presentassero.

Tra questi, come anticipato, è apparso Gianluca Costantino, pronto a mettersi in gioco per conquistare il cuore della tronista.

Cosa accadrà nella puntata in onda?

Le nuove puntate di Uomini e Donne andranno in onda tra pochi giorni, e il pubblico non vede l’ora di scoprire come si evolverà la situazione tra Francesca e i suoi corteggiatori.

Sarà Gianluca Costantino il corteggiatore che riuscirà a far breccia nel cuore della tronista, o ci sarà un nuovo colpo di scena? La curiosità è alta, e i telespettatori non vedono l’ora di seguire gli sviluppi della storia.