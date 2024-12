Tina Cipollari svela dei retroscena di Maria De Filippi a Uomini e Donne e attacca Gemma: “Donna inutile!”

Martedì 10 dicembre, in prima serata su Rai 2, la quarta puntata di Belve ha visto protagonista Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. Intervistata da Francesca Fagnani, Tina si è raccontata con la sua solita ironia e schiettezza, parlando di sé, delle sue esperienze televisive e delle sue opinioni sui colleghi.

Maria De Filippi e il “dietro le quinte” di Uomini e Donne: i retroscena di Tina Cipollari

Sulla vita lontano dalle telecamere, Tina ha rivelato: “Abito in campagna, ho una trentina di galline, dieci papere e otto oche. Sono abituata a stare in mezzo alle oche”. Descrivendosi come un’aquila, l’opinionista spiega: “Vola, è maestosa, non le sfugge nulla e tiene tutto sotto controllo”.

Tina ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, che spesso deve moderare il suo carattere esplosivo:

“A microfoni spenti ho detto tante battute che facevano ridere ma che non erano adatte alla fascia oraria. Spesso mi chiudono il microfono”.

Sul pubblico che l’ama: “Sono stata definita trash, ma io mi sento popolare. Se attacco qualcuno, è sempre per un motivo”.

L’attacco a Gemma Galgani: “È una donna inutile”

Non poteva mancare un commento su Gemma Galgani, con cui Tina ha un rapporto conflittuale a Uomini e Donne:

“È una donna inutile. Mi fa tenerezza, ma penso che sia davvero così. Si può cercare un uomo così giovane a 70 anni? Si può pensare al sesso in maniera così accanita?”.

Il passato e le ambizioni di Tina Cipollari

Lontano dai riflettori, Tina ha raccontato delle difficoltà economiche affrontate da giovane: “A scuola sentivo che i miei compagni erano un gradino sopra di me. Avevo solo due paia di scarpe, ma ero felice”.

La sua ironica ambizione? “Sogno di sposare un uomo ricco. Ai miei corteggiatori chiedo quanto prendono di pensione. Il mio range d’età è dai 65 agli 80 anni, lo cerco vedovo e senza figli”.

Icona pop e regina del trash

Tina Cipollari si definisce unica e insostituibile: “La mia simpatia e la mia intelligenza non ce l’ha nessuno. Sono una casalinga che si diverte in televisione. Sono un’icona gay e voglio ringraziare la comunità LGBTQ+”.

Anche il suo iconico “Maria io esco” è diventato un tormentone internazionale: “È arrivato persino in America”.