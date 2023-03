Ex del GF Vip 7 si è operato: “Nervo danneggiato”, come sta ora

Nei giorni scorsi l’ex del GF Vip 7, Luca Salatino, aveva annunciato di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva spiegato il motivo per il quale si sarebbe dovuto sottoporre ad un intervento, a causa di pregressi problemi alla schiena.

GF Vip 7, Luca Salatino si è operato: ecco come sta

“È un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione”, aveva spiegato Luca Salatino in un suo passato intervento social.

Quel momento è arrivato e nelle ultime ore l’ex concorrente del GF Vip si è sottoposto ad un intervento chirurgico all’ernia del disco, come spiegato dalla fidanzata Soraia che però per questioni legate al Covid, non è potuta restare in ospedale con lui.

Quello al quale si è sottoposto Luca è stato un intervento molto delicato ma, come spiegato dall’ex corteggiatrice, la parte più dura sarà la riabilitazione.

Salatino, dopo l’intervento, è tornato sui social dove ha postato alcune Instagram Stories per aggiornare sulla situazione ed ha spiegato quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a sottoporsi all’intervento:

Vi aggiorno sulla situazione… con il tempo i “problemi” che avevo alla schiena sono peggiorati. Il nervo è stato danneggiato e mi impedisce di fare alcuni movimenti. Con il tempo capirò se riuscirò a recuperare la forza alla gamba e se questo nervo potrà tornare a posto… noi ce la mettiamo tutta, un abbraccio grande.

Poi ha successivamente ringraziato tutti i suoi follower per la grande vicinanza che gli è stata dimostrata, postando dei video in cui ha fatto vedere in che modo ha trascorso la notte post intervento in ospedale (il filmato in apertura).