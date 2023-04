Ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno facendo “il giro delle agenzie”: ecco per quale motivo

Croccante retroscena su due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 7 terminato da quasi una ventina di giorni. Se molti concorrenti sono tornati alla vita di sempre, alcuni (ben pochi) hanno conquistato qualche ingaggio per serate in discoteca ed eventi.

Ex del Grande Fratello Vip fanno “il giro delle agenzie”: ecco il motivo

Tra gli ex vipponi ci sarebbero, secondo lo scoop di Amedeo Venza, due di loro alla disperata ricerca di serata in discoteca per guadagnarsi qualche gettone presenza dopo la fine del GF Vip:

Due chiacchieratissimi vipponi di questo Grande Fratello Vip appena concluso stanno facendo il giro di tutte le agenzie per fare qualche serata. E menomale che non volevano farle e stavano bene così…

Di chi si tratterà? Scatenatevi nei commenti!

