Eva Grimaldi cade al Grande Fratello: “E’ volata con il bicchiere di vetro in mano!”

Momenti di paura nella casa più spiata d’Italia. Durante la serata di sabato 25 gennaio, la concorrente Eva Grimaldi è stata protagonista di un incidente che ha lasciato i suoi compagni visibilmente scossi. L’attrice, mentre si dirigeva a tavola con un bicchiere di vetro in mano, è inciampata ed è caduta rovinosamente.

Disavventura per Eva Grimaldi al Grande Fratello

Tutti i concorrenti erano riuniti per la cena quando, improvvisamente, Eva Grimaldi è caduta. Pamela Petrarolo, che ha assistito alla scena, ha raccontato con voce tremante: “Oddio Eva, non puoi capire, è volata con il bicchiere di vetro in mano!”. La reazione dei presenti è stata immediata: alcuni sono corsi a soccorrerla, mentre altri, come Chiara Cainelli, si sono coperti il volto per lo spavento.

Fortunatamente, il bicchiere non si è rotto, ed Eva non ha riportato ferite. “È stato solo un brutto spavento” hanno confermato i coinquilini, ma l’episodio ha comunque lasciato tutti senza parole.

La partecipazione di Eva Grimaldi al reality è stata finora ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo accese discussioni con Stefania Orlando e il rischio di eliminazione, l’attrice è riuscita a tornare in gioco grazie a un ripescaggio al televoto. Nonostante i momenti difficili, Eva continua a vivere appieno l’esperienza, chiedendo anche di poter incontrare la sua compagna, Imma Battaglia.