Eva Grimaldi svela un retroscena su Jessica Morlacchi dopo l’abbandono del GF e fa i complimenti ad Helena – VIDEO

Eva Grimaldi, dopo l’abbandono volontario di Jessica Morlacchi, ha svelato un retroscena sull’ex cantante dei Gazosa ed ha preso le difese di Helena Prestes al termine della diretta del Grande Fratello.

Eva svela un retroscena su Jessica e poi si congratula con Helena

“Qualche giorno fa lei era senza microfono in bagno, sono entrata e me lo sono tolta anche io e in quell’occasione mi ha detto che si sarebbe voluta ritirare, che non sarebbe riuscita a passare il Natale lontano dalla famiglia e che stava male”, riportano i colleghi di Biccy.

E ancora:

Io conosco Jessica e da quando sono entrata ho visto che quella non era la Jessica che conoscevo. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma lei aveva già detto che si sarebbe voluta ritirare. Mi aveva detto che sarebbe voluta uscire il 13 gennaio.

Dopo la diretta, Eva si è congratulata con Helena:

Quando hai preso il bollitore non sei venuta direttamente al tavolo, gli hai tolto l’acqua perché avevi paura che fosse calda, poi l’hai riempito di nuovo e sei venuta. Questa è una cosa bella! Non è uscita in puntata.

La scheda di Eva

Milva Perinoni, in arte Eva Grimaldi, nasce in provincia di Verona, famosa attrice e showgirl, esordisce in tv con il programma di Antonio Ricci Drive in per poi proseguire con numerose fiction di successo e la partecipazione al film di Fellini Intervista. Da quel momento ha inizio la sua carriera di attrice alternando cinema d’autore a commedie, per poi calcare i palcoscenici teatrali, diventerà un sex symbol e, in seguito una primadonna del Bagaglino.

La sua storia d’amore con Gabriel Garko è una favola che riempie le cronache rosa del tempo ma, ormai è noto, che fosse solo una trovata mediatica.

Molto amata dal pubblico, già concorrente di Gf Vip6, nel 2006 Eva partecipa a Ballando con le stelle, mentre nel 2017 è una naufraga della dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi ed è proprio durante quest’ultima esperienza che fa coming out per poi sposare nel 2019 Imma Battaglia.