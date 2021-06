Sono settimane che Enrico Montesano si lascia andare a dichiarazioni pubbliche molto particolari. Tra le ultime? Secondo lui il sangue degli immunizzati verrebbe buttato via perché coagulato. Questa pesante affermazione ha richiesto anche l’intervento ufficiale dell’Avis.

Secondo l’attore romano il sangue delle persone vaccinate contro il Covid-19 non viene utilizzato, ma buttato via. Questo “sfondone” ha richiesto il pronto intervento dell’Avis che, naturalmente, ha smentito ogni singola parola:

Le persone vaccinate possono tranquillamente donarlo e le sacche prelevate da chi è immunizzato sono utilizzate in questi mesi per le trasfusioni senza alcuna differenza con le altre.

Anche Gianpietro Biola dell’Avis ha commentato:

Affermazioni pericolose per la salute pubblica e lesive dell’impegno dell’associazione e dei donatori. Donare il sangue dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid non comporta alcun rischio né per il donatore stesso né per i pazienti a cui trasfonderlo.