Elenoire Ferruzzi, ricordata per la sua sfortunata partecipazione al GF Vip, si è data alla pazza gioia, e ospite di Turchesando non solo ha detto la sua sulle dinamiche dell’attuale Grande Fratello e sulla sua passata esperienza disastrosa, ma ha anche commentato Elodie. Dalle foto sexy alle doti canore, ecco cosa pensa l’ex Vippona della nota cantante.

Per il lancio del disco, Elodie ha pensato di ricorrere al suo stesso corpo, mettendosi a nudo. Una scelta che ha scatenato diverse reazioni e che portato a domandarsi se fosse o meno opportuna. Ma cosa ne pensa invece Elenoire Ferruzzi? Ecco cosa ha detto al programma radiofonico, come riportato dalle colleghe di IsaeChia.it:

Indubbiamente lei è una bella ragazza, a chi piace quel genere. A me non piace. Però non si può dire che non sia bella, però se devi fare la cantante è una cosa, se devi fare la modella è un’altra cosa. Doti canore non ne vedo, Maria Callas non si è mai spogliata. Non mi piace per niente, assolutamente. Io canto meglio di Elodie, che ci vuole a fare quelle canzoni lì. Lei è stata al momento giusto e nel posto giusto.