Dopo i numerosissimi scontri, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno provato a rimettere insieme i pezzi di un ipotetico rapporto civile. L’ultima diretta del Grande Fratello Vip è stata particolarmente pesante, creando dei forti malesseri anche nella Casa.

Non voglio litigare, con la massima serenità. Non voglio che non parliamo. Non c’era alcun comizio contro di te, non ti abbiamo evitata! E’ stato fatto un unico confessionale e me l’hanno chiesto loro… ma tu devi percepire le mie parole, ero molto tranquilla. Dal mio punto di vista è normale che in Confessionale mi hanno fatto il terzo grado ma io non ho avuto parole brutte. (fonte: blogtivvu.com) Le ragazze sono venute a parlarmi dicendomi che sono passata per la poco di buono. Le tre paroline ‘Mi fai, mi paghi…’. Questa parola è molto brutta e fraintendibile, come se chiedessi a qualcuno di pagarmi.

Io presa dalla rabbia ho detto cose non giuste. A me dispiace ma io non sono sfascia coppie e nemmeno maleducata. Dalla clip sembrava che io fossi stata con Flavio. Io ti ho definitiva ‘snobettina’ cinque anni fa quando c’era stata la prima vacanza ed io ho questi tuoi ricordi che tu sei arrivata dopo… hai fatto ‘ciao’ generico… (fonte: blogtivvu.com) Io ho conosciuto Briatore proprio con la vacanza organizzata da Domenico.

Io non ho mai avuto problemi perché non ti ho mai conosciuta bene. Per me tu non mi davi nemmeno la possibilità di approcciarmi a te. Quando ho conosciuto lui voi due vi eravate mollati ed io non ho ricordi di voi insieme… (fonte: blogtivvu.com) io ci ho provato con Flavio ed ho preso picche? Anche Patrizia De Blanck lo ha detto… vero che avevo il numero, ma mai messaggi con secondi fini.

Io avevo tutt’altri ricordi legati ad un’altra donna “X” che era al suo fianco. (fonte: blogtivvu.com) A volte sei troppo aggressiva e parti sulla difensiva ma io ti chiedo di ascoltarmi perché per arrivare a parlare con te ho pensato a lungo e mettere da parte le cose che mi hanno ferito, quello che ho sentito non è stato bello.