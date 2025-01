Eliminato Grande Fratello 30 gennaio: chi rischia, cosa dicono i sondaggi

Eliminato Grande Fratello 30 gennaio: chi uscirà dalla Casa più spiata d’Italia tra Bernardo Cherubini, Amanda Lecciso, Helena Prestes, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi e Ilaria Galassi? I sondaggi del web parlano chiaro.

Eliminato Grande Fratello 30 gennaio: chi rischia, risultati sondaggi

Ad avere la peggio potrebbe essere proprio Bernardo Cherubini e, qualora abbandonasse effettivamente la Casa del Grande Fratello, non ne sentiremo la mancanza (e Amanda tirerà – sicuramente – un sospiro di sollievo).

Televoto 29/01/2025 (12:43) #GF #grandefratello Helena 49%

Amanda 20%

Chiara 11%

Ilaria 10%

Eva 8%

Bernardo 2% — TelevotiGF (@_Televoti_GF) January 29, 2025

La scheda di Bernardo

Bernardo Cherubini, 61 anni, ha lavorato come animatore e frequentato il mondo dello spettacolo ricoprendo diversi ruoli: è stato Capitan Cook nella pellicola Panarea nel 1997, alla fine degli anni ’90 ha condotto alcuni eventi musicali per Telemontecarlo, è stato l’inviato del varietà estivo di Canale5 Forza Papà condotto da Gerry Scotti e Mara Venier ed ha preso parte al programma Il Lotto alle Otto. Nel 2005 ha partecipato come concorrente al reality show Ritorno al Presente condotto da Carlo Conti su Rai1.

Bernardo si è quindi dedicato ad altre attività come il tour operator e il wedding planner. Nel 2020 ha partecipato al programma L’Eredità condotto da Flavio Insinna.

