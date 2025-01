“Sei un maleducato, ti devi vergognare”, lite esplosiva tra Helena e Lorenzo al GF – VIDEO

La casa del Grande Fratello si conferma un’arena di conflitti, con tensioni che si tagliano con il coltello. Dopo il cosiddetto “bollitore gate”, una nuova discussione ha scosso i concorrenti: protagonisti dello scontro Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

Lite tra Helena e Lorenzo al GF

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando Helena stava riposando a letto e Lorenzo, recandosi in bagno, ha sbattuto la porta con forza. La modella brasiliana, infastidita, ha immediatamente reagito, aprendo la porta del bagno e affrontando il coinquilino: “Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro”.

Da quel momento, la situazione è degenerata in un acceso battibecco.

Dopo essere uscita dal bagno, Helena si è sfogata in cucina davanti agli altri concorrenti: “Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare. Maleducata un ca**o! Lui è un cafone maleducato, chiude e sbatte la porta del bagno con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta. Io gli avevo già chiesto di non farlo ieri e lui continua. Maleducato che non è altro”.

Poco dopo, Lorenzo l’ha raggiunta e ha ribattuto con fermezza, accusandola di averlo aggredito verbalmente: “Ma cos’è che c’hai ancora, cosa vuoi? Sei una grande maleducata. Vergognati, ti devi solo vergognare. E ci siete voi testimoni, sono stato aggredito. No, no, sono stato aggredito da te!”.

La reazione di Helena non si è fatta attendere: “Tu sei un maleducato! Sei te che ti devi vergognare. E smettila Lorenzo!”.

Il tentativo di Amanda Lecciso di placare la situazione

A cercare di calmare gli animi ci ha pensato Amanda Lecciso, che ha tentato di portare via la sua amica per evitare che la lite degenerasse ulteriormente: “Ti prego andiamo via di qui, calmati, ci sono io, rilassati”.

La discussione arriva a poche ore dalle dichiarazioni di Lorenzo, che aveva affermato di voler cambiare strategia per eliminare Helena nel caso in cui la modella non venisse eliminata nella prossima puntata del reality. Che questo scontro sia stato solo il primo passo di una strategia più ampia?