Eliminato Bake Off Italia 2024, 12a puntata 22 novembre: le prove, chi resta in gara

La dodicesima puntata di Bake Off Italia 2024 segna un momento cruciale per i sei aspiranti pasticceri ancora in gara. Tra decorazioni raffinate e tecniche di pasticceria di alto livello, i concorrenti si troveranno ad affrontare tre prove uniche, studiate per testare creatività, manualità e spirito di squadra. Chi sarà il nuovo eliminato?

Anticipazioni Bake Off Italia 2024: la dodicesima puntata

La prima prova, quella creativa, vedrà i partecipanti impegnati nella realizzazione di una “torta uncinetto”. L’obiettivo? Creare una decorazione che sembri tessuta a mano, armonizzando colori e sapori tra l’esterno e l’interno.

Per la seconda prova, i pasticceri dovranno replicare una “torta maiolica”, decorata con un’opera dipinta a mano simile a una mattonella di ceramica. La terza prova sarà una sfida a squadre in cui i concorrenti utilizzeranno la scultura del cioccolato per creare opere ispirate a forme geometriche. Divisi in due team scelti a sorte, affronteranno progetti complessi, ma Liza, grazie alla “busta blu”, avrà un vantaggio strategico nella scelta del tema.

Giulia trionferà nella puntata, conquistando il grembiule blu e il favore dei giudici. Liza, Domenica e Claudio si salveranno, mentre Alfonso e Federica si ritroveranno a rischio eliminazione. Alla fine, Alfonso sarà il concorrente eliminato nella dodicesima puntata di Bake Off Italia 2024.