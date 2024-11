Eliminato Bake Off Italia 2024, 11a puntata 15 novembre: la tensione è alle stelle, tutte le prove

L’undicesima puntata di Bake Off Italia 2024, in onda venerdì 15 novembre su Real Time, sarà interamente dedicata ai trend social. Gli aspiranti pasticceri rimasti in gara, solo sette, si sfideranno in tre prove ispirate alle tendenze culinarie più virali del web, tra tecniche innovative e tanta creatività. Chi conquisterà il grembiule blu e chi invece sarà eliminato?

Anticipazioni Bake Off Italia 2024: l’undicesima puntata

La puntata di Bake Off Italia 2024 si apre con la prova creativa, in cui i concorrenti dovranno realizzare tre torte nei coni, ognuna dedicata a un giudice. Questa sfida metterà alla prova le loro capacità di combinare estetica e gusto, richiedendo precisione e originalità.

Nella seconda prova, gli aspiranti pasticceri affronteranno la preparazione delle crepes roll, un dolce raffinato che richiede tecnica e velocità. Alfonso, con il grembiule blu, avrà 10 minuti extra, ma potrà decidere se condividerli con un altro concorrente. La classifica tecnica sarà serrata, con Liza al primo posto e Helen in fondo.

La terza prova vedrà i concorrenti cimentarsi con la creazione di una torta a due piani in stile cartoon cake, ispirata ai personaggi dei fumetti. Tra colori accesi e dettagli spettacolari, sarà questa la sfida decisiva per decretare il vincitore della puntata e il prossimo eliminato.

Chi sarà eliminato?

Al termine delle prove, Liza conquisterà il grembiule blu grazie alla sua precisione e creatività. Claudio, Giulia e Federica si salveranno, mentre Alfonso, Domenica ed Helen finiranno a rischio eliminazione. A dover lasciare la competizione sarà Helen, in un’uscita emozionante e combattuta fino all’ultimo dolce.