Eliminato Amici 22, chi è finito al ballottaggio finale? La settima puntata andrà in onda sabato 29 aprile e, nel frattempo, dopo la registrazione di giovedì, abbiamo scoperto come è andata e cosa è accaduto durante il nuovo appuntamento di domani, compreso l’annominamento di Malgioglio nei confronti di Wax che ha dedicato delle barre ad alcuni giornalisti che l’hanno criticato, così come riporta GossipTv.

Eliminato Amici 22, Wax contro i giornalisti: Malgioglio lo ammonisce

Dopo l’esibizione con le barre contro i giornalisti sulle note di “Quelli che ben pensano” di Frankie hi-nrg mc, Wax ha ricevuto l’ammonimento da parte di Cristiano Malgioglio, giudice del serale di Amici 22 insieme a Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Malgioglio ha detto che l’allievo dovrebbe comunque ascoltare le critiche. Arisa è intervenuta affermando che Wax reagisce in questo modo perché le accuse spesso sono troppo pesanti.

Manche della settima puntata

Prima Manche: Zerbicele contro Cuccalo

ISOBEL vince contro MADDALENA (guanto recitazione)

ANGELINA vince contro ISOBEL

AARON vince contro CRICCA

Seconda manche: Zerbicele contro Todarisa

MATTIA vince contro AARON

ISOBEL vince contro WAX

WAX vince contro AARON

Terza manche: Todarisa contro Cuccalo

ANGELINA vince contro WAX (guanto interpretazione)

MATTIA vince contro MADDALENA

WAX vince contro MADDALENA

Eliminato Amici 22: ballottaggi

Primo ballottaggio: Cricca (ballottaggio finale) e Maddalena (salva)

Secondo ballottaggio: Aaron (ballottaggio finale) e Isobel (salva)

Terzo ballottaggio: Maddalena (ballottaggio finale) Angelina (salva)

Ospiti della semifinale di Amici 22

Ospiti della settima puntata di Amici 22 Emma Marrone ed Enrico Brignano.