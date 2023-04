Sabato 15 aprile 2023 andrà in onda la quinta puntata del serale di Amici 22: chi sarà eliminato? Come ben sapete l’appuntamento è stato registrato nella giornata di giovedì, eccovi le anticipazioni dall’informatissimo account Twitter di Gossiptv e gli spoiler video in apertura e chiusura.

Serale Amici 22, anticipazioni quinta puntata: ecco chi è stato eliminato

Federica e Ramon al ballottaggio finale.

Secondo Amedeo Venza sarebbe stata la cantante ad essere eliminata dalla scuola:

Ballottaggi

Primo ballottaggio: Angelina (salva) e Cricca (ballottaggio finale).

Secondo ballottaggio: Aaron (salvo) e Ramon (ballottaggio finale)

Terzo ballottaggio: Wax (salvo) e Federica (ballottaggio finale)

Eliminato Amici 22: manche del quinto serale

1ª manche: ZERBICELE contro CUCCALO

ISOBEL vince contro MADDALENA (guanto musical, la prima canta dal vivo)

CRICCA e ANGELINA vincono contro RAMON

ISOBEL vince contro ANGELINA.

2ª manche: ZERBICELE contro CUCCALO

MADDALENA vince contro AARON

MADDALENA vince contro RAMON

3ª manche: CUCCALO contro TODARISA

ANGELINA vince contro FEDERICA (guanto sul pezzo di dua lipa)

WAX vince contro MADDALENA

ANGELINA vince contro MATTIA

Maria De Filippi costretta ad interrompere la registrazione

Maria De Filippi, durante la puntata è stata costretta ad interrompere la registrazione: per quale motivo?

Cricca finito al ballottaggio finale è scoppiato a piangere e non riusciva a fermarsi:

CRICCA era così tanto dispiaciuto durante il ballottaggio che MARIA ha dovuto fermare la registrazione (i suoi compagni l’hanno tutti consolato).

Chi è uscito ad Amici 22? Quinta puntata: gesto di Wax mai successo prima

Nel corso della terza manche della quinta puntata del serale di Amici 22, così come riferiscono le anticipazioni di SuperGuidaTV, Wax ha fatto una dolce dedica a Maria De Filippi durante la seconda prova:

Maddalena balla Left Outside Alone vs Wax. Vince Wax che canta Chiedo scusa se parlo di Maria di Gaber, la dedica alla De Filippi con Maria stessa seduta a centro studio sul banco che Wax aveva al pomeridiano. Wax ringrazia Maria e la sua versione del brano si intitola La mia canzone per Maria. Nel suo giudizio anche Giofré si unisce alle parole del cantante. Come era la scenografia? Wax cantava seduto al banchetto del pomeridiano, dietro sullo schermo c’erano le immagini dello studio del pomeridiano con tutti i banchi.

Altri dettagli e gossip

Guanto prof, tema “passione” – vincono i Cuccalo.

Ospiti: Francesco Cicchella e Clara di “Mare fuori”.

Aaron canta “La cura” e riceve i complimenti di Cristiano Malgioglio che si alza per abbracciarlo.

Prova platea Tim vinta da Isobel.

Il video con le anticipazioni in apertura e chiusura del nostro articolo.