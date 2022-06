Edoardo Tavassi ha fatto una lunghissima diretta su Instagram dove ha voluto fare delle precisazioni in merito al suo rapporto con Mercedesz Henger e Estefania Bernal. Spazio poi, per i retroscena piccanti e non.

Edoardo Tavassi, retroscena sull’Isola: chili persi e pulsioni sessuali, la verità

Quanti chili ho perso? Circa 23, pesavo 112 chili. Sono entrato che ero un sacco di merd*. Sull’Isola non si può fumare… ma magari! Non ci sta il tabacchi lì.

Edoardo ha svelato anche che sull’Isola non ci sono assolutamente pulsioni sessuali:

Pensavo di essere diventato impotente! Non hai questo tipo di pensieri sull’Isola…

L’ex naufrago ha raccontato pure dove si facevano i bisogni:

Dove facevamo i bisogni? Dentro un secchio con una busta nera, una cosa terribile che veniva cambiata una volta a settimana. Nella seconda isola hanno deciso di costruire la capanna dietro il secchio. Vi potete immaginare la puzza di merd* tutta la notte.

E per quanto riguarda l’incidente:

La gamba mi ha fatto male due giorni ma il referto diceva che avevo questo problema e loro non si sono voluti prendere questa responsabilità.