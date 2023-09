La situazione sentimentale di Ginevra Lamborghini è diventata oggetto di grande interesse per i fan e i curiosi. Molti si sono chiesti se l’attuale concorrente di Tale e Quale Show sia davvero tornata con il suo ex fidanzato, Edoardo Casella, o se non si siano mai – veramente – lasciati anche durante il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Edoardo Casella, chi è il fidanzato di Ginevra Lamborghini

Le indiscrezioni sono iniziate quando è stata pubblicata una foto di Ginevra in barca, con il mare come sfondo. Poco dopo, è emersa la segnalazione della presenza di Edoardo Casella, il suo ex fidanzato, sulla stessa imbarcazione.

Questo ha scatenato una serie di domande tra i fan: si tratta di un ritorno di fiamma o la coppia non si è mai separata?

L’esperta di gossip, Deianira Marzano, aveva commentato la situazione suggerendo che i due potrebbero non essersi mai separati, contraddicendo così le voci che circolavano.

Edoardo Casella è un giovane originario di Bologna, classe 1992, la cui storia sentimentale è stata associata a Ginevra Lamborghini prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Professionalmente, Edoardo lavora nel campo della consulenza, specializzandosi in CRM e Digital Marketing. Al di fuori del lavoro, condivide una passione per il basket e nutre un amore per il mare.

La sua relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini, ha avuto origine durante l’estate dell’anno precedente, grazie a degli amici in comune, ed è durata alcuni mesi (oppure, come dicono, non è mai terminata).

Il flirt con Antonino Spinalbese

Tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe stato comunque un flirt durato alcune settimane.

Il retroscena di Parpiglia

Ginevra Lamborghini è sempre stata fidanzata con Edoardo Casella anche durante il Grande Fratello Vip? Secondo Parpiglia la risposta è sì. Durante Casa SDL ha svelato un dettaglio proprio sull’attuale concorrente di Tale e Quale Show:

Ginevra ha fatto un Grande Fratello da finta single, dentro ha fatto una fake storia con Antonio e pochi giorni fa ha debuttato a Tale e Quale Show e in prima fila c’era il suo fidanzato.