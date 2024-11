Samuel Peron, storico maestro di Ballando con le Stelle, è pronto a fare il suo ritorno nel celebre programma di Milly Carlucci dopo 18 edizioni di successi e coreografie indimenticabili. La notizia, ufficializzata tramite un post Instagram del ballerino, ha già scatenato grande entusiasmo tra i fan dello show. Peron sostituirà Angelo Madonia, escluso dal programma per “divergenze professionali” appena pochi giorni fa, e guiderà la concorrente Federica Pellegrini nelle ultime puntate del talent show di Rai1.

Con una foto direttamente dallo studio di Ballando con le Stelle, Peron ha confermato il suo ritorno: «Come diceva quella canzone di Vasco? IO SONO ANCORA QUA. Casa è sempre casa. Sei pronta Federica Pellegrini? Io devo ancora smaltire l’emozione… dammi cinque minuti».

Il commento di Federica Pellegrini non si è fatto attendere: «Ah io? Prontissima». La coppia farà il suo debutto artistico nella puntata del 30 novembre, in onda in prima serata su Rai1.

L’esclusione di Angelo Madonia ha sollevato non pochi interrogativi. Secondo alcune indiscrezioni, la decisione della Rai sarebbe legata a una lite avvenuta in diretta con Selvaggia Lucarelli.

Durante un’accesa discussione, la giudice avrebbe fatto una battuta su Sonia Bruganelli, compagna del ballerino, innescando un botta e risposta con accuse reciproche. Madonia, visibilmente alterato, avrebbe pronunciato la frase: «Tu rovini la giuria», scatenando un clima di tensione che avrebbe portato alla sua esclusione.

Con il cambio in corsa, le aspettative su Federica Pellegrini e Samuel Peron sono altissime. La loro intesa potrebbe rivelarsi il punto di forza per raggiungere la finale e conquistare il pubblico.

Non resta che attendere il loro debutto, certi che la loro performance non passerà inosservata.

Perché Angelo Madonia è stato cacciato da Ballando con le Stelle? Ieri, durante la parte finale de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha spiegato cosa avrebbe spinto la produzione del programma a prendere dei provvedimenti così seri.

Questa che sto per dare è un’ultima ora che riguarda Ballando Con le Stelle. Non è mai accaduto prima, è la prima volta nell’intera storia del programma che un componente del cast, un ballerino venga escluso dalla trasmissione.

C’è una nota della Rai che parla di questa esclusione. Tutto questo dopo l’episodio di sabato, dopo l’esibizione di Madonia, le votazioni e dopo le parole rivolte da Madonia alla giurata Selvaggia Lucarelli. Cosa è successo? Qualcosa di inedito, non è mai accaduto che un maestro venisse allontanato dal cast. Come mai questo allontanamento?

Questo perché dopo l’esibizione con Federica Pellegrini c’è stato questo confronto con Selvaggia Lucarelli. Poi dietro le quinte qualcosa non è andato tra Madonia e Pellegrini. Lui è andato via e non ha nemmeno voluto fare le interviste, Federica era molto risentita. Si respirava un clima di forte tensione e chiaramente una coppia che deve esibirsi… questo può aver influito sulla decisione finale.

Dispiace, è evidente che è stato toccato un nervo scoperto di Angelo, probabilmente lui era già teso. Per quanto riguarda il rapporto tra Madonia e la Pellegrini… andare in pista se non c’è un’armonia non è facile. Noi facciamo parte del cast, il corpo di ballo, la giuria, siamo il cast e lì si è rotto qualcosa nel cast del programma, nella produzione.