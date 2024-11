Madonia sostituito da “un ballerino storico” di Ballando: ecco chi

Al posto di Angelo Madonia torna a Ballando con le stelle un ballerino storico, parola di Selvaggia Lucarelli. Ad affiancare Federica Pellegrini per le ultime puntate, sarà una presenza del passato.

Tra i possibili nomi, vengono in mente due in particolare: Raimondo Todaro e Samuel Peron. Il primo, aveva lasciato Ballando con le Stelle per entrare a far parte del cast di Amici di Maria, ma attualmente Todaro non è presente neppure dalla De Filippi.

Samuel invece, dopo Ballando ha partecipato all’Isola dei Famosi e potrebbe tornare a calcare il palcoscenico del programma di Milly Carlucci che gli ha regalato estrema popolarità e soddisfazioni.

Ecco cosa scrive Selvaggia nella sua newsletter:

Nessuno di noi poteva prevedere che carattere avesse e come potesse vivere l’eventualità di non essere la prima a toccare il bordo piscina, questa volta.

Voglio dire, Federica Pellegrini è uno dei personaggi più importanti mai approdati a “Ballando con le stelle”, una che è venuta a mettersi in gioco in quella che è una competizione dilettantistica nel mondo dell’intrattenimento tv, ma pur sempre una competizione sportiva. Una il cui “sì” incide molto sulla composizione e la riuscita del cast di qualunque programma.

Nella storia di “Ballando con le stelle” Angelo Madonia è stato, credo di ricordare, l’unico ballerino con cui ogni tanto negli anni (quelli dal suo arrivo) mi sono scambiata qualche messaggio su questioni extra-Ballando anche quando il programma non era in onda. Nulla di che, ma mi è sempre parso uno simpatico.

Selvaggia continua:

Puntata dopo puntata, siamo rimasti tutti sorpresi nello scoprire che la Federica campionessa del nuoto era all’altezza di quella fuori dall’acqua e non perché ci aspettassimo una persona sgradevole o altezzosa (a me tra l’altro è sempre stata simpatica), ma perché non ci attendevamo una persona così capace di rimanere indietro col sorriso e con eleganza – talvolta – nonostante l’abitudine grandiosa ad essere quella davanti.

Io, personalmente, in tanti anni di Ballando non ho mai visto nessuno al suo livello di popolarità incassare con tanta grazia e allo stesso tempo caparbietà le critiche. Di solito, a quel livello, c’è la reazione scomposta della lesa maestà o la mollezza di chi non si mette in gioco, perché se non giochi non vinci, ma neppure perdi.

Ovviamente, non mi è sfuggito il contorno che poi contorno non era, e cioè la scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino. Non erano i cm di differenza a creare disarmonia, ma un’inattesa aura cupa di Madonia.