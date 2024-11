Ecco perché Madonia è stato cacciato da Ballando con le Stelle

Perché Angelo Madonia è stato cacciato da Ballando con le Stelle? Ieri, durante la parte finale de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha spiegato cosa avrebbe spinto la produzione del programma a prendere dei provvedimenti così seri.

Dispiace, è evidente che è stato toccato un nervo scoperto di Angelo, probabilmente lui era già teso. Per quanto riguarda il rapporto tra Madonia e la Pellegrini… andare in pista se non c’è un’armonia non è facile. Noi facciamo parte del cast, il corpo di ballo, la giuria, siamo il cast e lì si è rotto qualcosa nel cast del programma, nella produzione.

Questo perché dopo l’esibizione con Federica Pellegrini c’è stato questo confronto con Selvaggia Lucarelli . Poi dietro le quinte qualcosa non è andato tra Madonia e Pellegrini . Lui è andato via e non ha nemmeno voluto fare le interviste, Federica era molto risentita. Si respirava un clima di forte tensione e chiaramente una coppia che deve esibirsi… questo può aver influito sulla decisione finale.

C’è una nota della Rai che parla di questa esclusione. Tutto questo dopo l’episodio di sabato, dopo l’esibizione di Madonia , le votazioni e dopo le parole rivolte da Madonia alla giurata Selvaggia Lucarelli . Cosa è successo? Qualcosa di inedito, non è mai accaduto che un maestro venisse allontanato dal cast. Come mai questo allontanamento?

Questa che sto per dare è un’ultima ora che riguarda Ballando Con le Stelle. Non è mai accaduto prima, è la prima volta nell’intera storia del programma che un componente del cast, un ballerino venga escluso dalla trasmissione.

Dopo l’annuncio di Alberto Matano, anche Sonia Bruganelli si è espressa sulla questione (ospite in studio):

Non so cosa dire, evidentemente ci sono state delle divergenze e quindi entrambe le parti non si sono sentite di continuare questa collaborazione. Non ho ancora parlato con Angelo, quindi non so quello che è accaduto.

Se secondo me anche lui ha maturato che non c’erano le condizioni per continuare? Questo non lo so, non penso sia il caso di parlare di una situazione che non mi riguarda per quanto riguarda il mio percorso a Ballando con le Stelle.

Nel momento dello scontro con Selvaggia sono stata tirata in ballo, ma io ero appena stata eliminata e non c’entravo niente, la protagonista era Federica Pellegrini che tra l’altro aveva fatto un ballo stupendo. […] Loro sono professionisti del settore, non sono personaggi pubblici e magari non sanno rispondere.