Grease è uno dei film cult degli Anni Settanta con protagonisti Olivia Newton-John e John Travolta. L’attrice si è spenta ieri all’età di 73 anni dopo una lunga malattia ed in tanti hanno subito ripensato al musical che ha fatto la storia del genere in tutto il mondo e al suo personaggio, Sandy Olsson, innamorata di Danny Zuko. Dove poter guardare Grease? La pellicola è disponibile oggi su diverse piattaforme in streaming. Se la triste notizia sulla morte di Olivia Newton-John vi ha fatto venire un pizzico di sana nostalgia, ecco dove poter vedere (o rivedere) Grease in streaming e on demand.

Dove guardare Grease in streaming

Alzi la mano chi ancora oggi non ha mai visto almeno una volta Grease! Se siete tra i pochi a non averlo ancora fatto o se avete voglia di rivederlo, sappiate che il film è attualmente disponibile sulle tre principali piattaforme di video streaming in abbonamento: Netflix, Prime Video e Tim Vision. Per potersi gustare il musical, ovviamente, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile ad una delle piattaforme in questione.

Grease è disponibile anche per il noleggio o lo streaming sempre a pagamento, su Google Play Film, Apple Tv e YouTube.

La trama

Ambientato negli anni Cinquanta, Grease rappresenta non solo uno dei più celebri film di tutti i tempi ma anche il maggiore musical di successo nella storia del cinema. Siamo negli Usa, in piena estate quando Danny Zuko incontra Sandy Olsson, giovane australiana. Tra i due scoppia l’amore ma alla fine delle vacanze la ragazza dovrà fare ritorno nel suo Paese. I due dovranno quindi dirsi addio giurandosi amore eterno.

I programmi di Sandy cambieranno e la giovane si iscriverà inconsapevolmente alla stessa scuola di Danny, essendone però entrambi ignari. A quel punto sia il duro Danny che Sandy rendono partecipi i rispettivi amici della loro storia. Sulle note di “Summer Nights” prenderà il via uno dei più grandi film della storia del cinema musicale mondiale.