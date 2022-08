Olivia Newton-John è morta a 73 anni così come ha annunciato il marito in una nota dove ha sottolineato che l’artista è deceduta “serenamente nella suo ranch nel Sud della California, circondata da familiari e amici”.

E’ morta Olivia Newton-John

La star, famosa per aver interpretato il ruolo di Sandy in Grease, era malata da tempo di cancro (dagli anni ’90 al seno, e dal 2018 alla colonna vertebrale) e combatteva contro la malattia testimoniando la sua battaglia pubblicamente in più di una occasione.

Nata a Cambridge il 26 settembre 1948, all’età di cinque anni si era trasferita insieme alla famiglia in Australia. Negli anni ’60, giovanissima, era tornata a Londra dove aveva iniziato una carriera nel mondo della musica.

Nel 1974, grazie al singolo I Honestly Love You, aveva conquistato il disco d’oro. La consacrazione era arrivata però nel 1978, sul grande schermo, con il film Grease, al fianco di Danny Zucco interpretato da John Travolta.

Si trattò di un successo al box office e la sua colonna sonora restò per 12 settimane nella hit parade. Dopo il musical la carriera di Olivia Newton-John è proseguita nel mondo della musica, con successi come Physical (1981), vincitore di diversi dischi d’oro e di platino. Ma c’è stata anche qualche apparizione sul grande schermo, come quando ha recitato di nuovo vicino al fianco di Travolta nella pellicola dal titolo Due come noi.

La lotta contro il cancro

La lotta contro il cancro era iniziata nel 1992 con un tumore al seno che inizialmente Newton-John aveva sconfitto, diventando una sostenitrice dello screening: a Melbourne, in Australia, un centro per la lotta al cancro porta il suo nome.

Poi nel 2013 la recidiva, estesa anche alla spalla, che l’aveva costretta a rinviare un tour negli Stati Uniti e in Canada. Nel 2017 le era stato diagnosticato anche un tumore alla schiena, alla base della colonna vertebrale.

Il commosso saluto di John Travolta

“Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento in cui ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John”. Si chiude con queste commosse parole il ricordo che Travolta ha scritto sui social dopo la morte dell’attrice e amica.