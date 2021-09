La nuova edizione del Grande Fratello Vip debutterà sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dal prossimo 13 settembre. Nell’attesa di scoprire il cast ufficiale, eccovi alcune dritte sulla diretta streaming.

Diretta streaming Grande Fratello Vip, h24 senza differita

Il buon Giuseppe Candela via Dagospia ci regala delle croccantissime anticipazioni proprio in merito alla diretta della Casa più spiata d’Italia. Se proprio in queste settimane si parlava di possibile differita, a quanto pare non sarà così:

I telespettatori fedelissimi possono gioire e prepararsi ai tanti scivoloni in arrivo: su Mediaset Extra tornerà la vera diretta, questa volta senza la parziale differita.

I concorrenti, quindi, dovranno stare doppiamente attenti. Se qualcosa sfuggirà all’orecchio del Grande Fratello, l’udito sopraffino del popolo social non sbaglierà mai un colpo, fidatevi.

Proprio su questo aspetto si erano sbilanciati poco tempo fa anche i colleghi di Blasting News che, al contrario, parlavano di possibile differita:

Nel dettaglio, secondo quanto apprende Blasting News, per la sesta edizione del Grande Fratello Vip si sta pensando di proseguire con la modalità già sperimentata nel corso dell’ultima settimana di messa in onda della quinta edizione, quando è stata sospesa la diretta dalla casa per lasciare spazio alla differita.