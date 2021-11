Sono settimane che il web ricerca avidamente la clip di Denis Dosio che si infila le patatine del Mcdonald’s nel lato B, facendo diventare il video su OnlyFans davvero virale. Intervistato da Trash Italiano ha svelato come è nata l’idea.

Il mio amico era in fila per comprare il Mc e ho pensato a quanto potesse essere bizzarro fare del food p*rn con il McDonald’s stesso! E avevo ragione! Ora tutti mi taggano quando vanno a mangiare il Mc e per me è trash totale, la gente pensa di avermi ferito ma io adoro!