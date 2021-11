“Patatine nel cul*”, Denis Dosio e il video choc su OnlyFans: “La gente paga per questo”?

Denis Dosio ha sconvolto i social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip da alcune settimane è sbarcato su OnlyFans proponendo al suo pubblico alcuni contenuti che, invece di stuzzicare la curiosità, fanno semplicemente scappare una risata trasformandolo nell’antisesso per eccellenza.

“Patatine nel cul*”, la nuova provocazione di Denis Dosio

Ma perché Denis Dosio sta facendo parlare di sé ormai da ore? Il motivo è presto detto: l’ex pupillo di Barbara d’Urso si è spinto oltre pubblicando un video in cui si infila nel “lato B” delle patatine fritte del McDonald’s.

Tanti i commenti social sull’argomento: “Ma perché?”, “Ho appena visto il video in cui Denise Dosio si mette le patatine nel c*lo: sto soffrendo tantissimo”. “Nella mia vita ho visto tante cose sconcertanti che mai avrei pensato di vedere, ma dopo aver visto un video di Denis Dosio che si ficca delle patatine nel c*lo non so più cosa aspettarmi”.

Ma davvero questi contenuti dovrebbero “risvegliare” i sensi assopiti di qualcheduno? Evidentemente la risposta è sì visto che molti utenti sono disposti a pagare per vedere i contenuti di Denis Dosio.

L’ex gieffino, in meno di 24 ore dall’apertura del suo profilo su OnlyFans, ha racimolato oltre 1000 fan guadagnando già un bel gruzzoletto.

Denis, senti a me, potresti perdere dieci minuti del tuo tempo per elaborare contenuti più accattivanti? Che ne so… un vedo non vedo, un nudo integrale più artistico e malizioso.

Come ti viene in mente di infilarti le patatine su per il…