Dana pubblica una chat con Daniele: l’ira veneta sbugiarda l’ex gieffina

Dana Saber dopo il Grande Fratello Vip è tornata a parlare degli ex concorrenti. La modella ha pubblicato una chat che si è scambiata con Daniele Dal Moro dopo la rottura con Oriana Marzoli.

Nello scambio di battute online, Daniele e Dana si salutano e scambiano due frasi di circostanza e Dal Moro svela di non averla seguita prima per non fare arrabbiare Oriana.

io ho dato la colpa all’orianistas perché questo screen è uscito da questo profilo creato a giugno solo per pubblicare lo screen cioè a me pare fake tutto non so come dire non solo la chat ma tutto lo screen, il profilo, le parole di dana ma chi lo sa attendiamo…. pic.twitter.com/ldSgRAww5M



Successivamente Dana ha anche fatto delle precisazioni su Instagram:

Io ho messo quella chat perché volevo ci fosse una fine per quel gioco. Volevo che ci fosse una fine. Volevo mandare un messaggio, ma non sei riuscito a coglierlo, non ci sei arrivato. Bene.

Ti suggerisco di prendere Omega3 perché hai sempre difficoltà a capire questa cosa. Non è che ogni volta che ti succede un problema con la tua fidanzata devi tornare a seguirmi e a scrivermi. Io non sono una bambola. Sono una persona che ha capito questi giochi tuoi e non voglio più essere messa in mezzo.

Facendo questa mossa sapevo che ti avrei allontanato per sempre. L’ho sempre desiderato. Non potete utilizzarmi per i vostri giochi. Ho trent’anni, la scuola dove avete imparato questa minc**te l’ho costruita io a 10 anni.

Queste minch**te da asilo non potete farle con me, lasciatemi in pace. Volete fare gossip? Utilizzate con me. Inutile che vieni a scrivermi e seguirla. Ho solo mandato alla mia amiche solo quelle cose che ha scritto, cavolate. Non ho mandato le cose che ti avrebbero messo in difficoltà.