Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7. “Sono sconcertata di vederla in televisione”, esordisce una lettrice di Nuovo che ha scritto alla rubrica di Maurizio Costanzo. “Con il suo comportamento ha preso in giro i telespettatori” ha continuato la signora.

Pronta la replica di Costanzo: “La sua partecipazione fa storcere il naso proprio per la vicenda del fantomatico fidanzato, Mark Caltagirone. Credo che sia stata una squallida pagina di tivù, che non ha fatto bene a nessuno soprattutto a lei”.

Il giornalista ha aggiunto:

Pamela Prati è stata una showgirl molto apprezzata in passato, anche per i suoi trascorsi al Bagaglino. Forse in crisi di notorietà o altre ragioni l’hanno indotta a fare scelte poco comprensibili. E bisogna ricordare che lei si è sempre detta “vittima” di quella situazione, incastrata da qualcun altro. Ora per lei si aprono le porte del GF Vip. Diamole la possibilità di spiegarsi.