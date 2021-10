Maurizio Costanzo, attraverso la sua rubrica televisiva tra le pagine di Nuovo, ha punzecchiato Giancarlo Magalli prendendo le difese di Adriana Volpe, attuale opinionista del Grande Fratello Vip.

Costanzo ha citato Simona e Paola perché proprio Magalli di recente, ospite a Citofonare Rai2, aveva ripreso l’argomento.

Lo scorso anno Maurizio Costanzo si era già espresso sulla vicenda tra le pagine di Chi Magazine:

Non so chi abbia ragione tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, ma so che del loro litigio si parla ormai da molto tempo. Che sia voluto? Non so nemmeno se sia vero che siano ricorsi alle vie legali. Personalmente li inviterei a provare a dimenticare e, magari, a tornare a lavorare insieme. Un obiettivo comune appiana molti contrasti.