Costanzo parla del futuro TV di Adriana Volpe dopo il Grande Fratello Vip

Adriana Volpe ha concluso da alcuni mesi la sua esperienza con il Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli. Maurizio Costanzo, rispondendo ad una lettrice tra le pagine di Nuovo dove cura la sua rubrica, ha parlato proprio del futuro televisivo della conduttrice.

La lettrice della rivista diretta da Riccardo Signoretti “condanna” pubblicamente le ultime decisioni lavorative di Adriana Volpe con una secca riflessione:

Due anni fa di fatto ha rinnegato la sua professione da conduttrice per gettarsi nella mischia del Grande Fratello Vip, che a me non piace affatto. Dopodiché è stata promossa opinionista del reality ma adesso non ha una collocazione. Mi pare la dimostrazione che il GF non sia un trampolino di lancio per i vip, ma solo un modo per fare soldi facili, oltre che, di fatto, per rovinare le carriere. Lei doveva rimanere nella tv pubblica, mi piaceva tanto nella Rai!