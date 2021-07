Temptation Island stasera è giunto alle sue battute finali e le sei coppie si sono ritrovate un mese dopo i falò di confronto che li hanno visti faccia a faccia con tutte le loro criticità ed emozioni.

Temptation Island, ecco cosa è successo alle sei coppie

Si parte con Valentina e Tommaso. Lei 40 anni e lui 21 con un problema di gelosia “patologica”. Cosa è successo un mese dopo tra di loro? “Dopo il falò io sono stata male. – svela lei – ero talmente sconvolta da ciò che ha fatto che non gli ho dato alcuna soddisfazione”.

Di ritorno a Roma lui ha cercato di contattarla. Lui vuole tornare con lei ma Valentina non lo perdona: “E’ inaccettabile, per me è finita!”.

Giulia si sarebbe invaghita di Tommaso. Loro si sono incontrati e ci sarebbe stato un bacio. Lei voleva andare oltre ma il ragazzo ha deciso di fermarsi per “rispettare” Valentina.

Tommaso e Valentina dopo essersi visti hanno fatto l’amore ma lei non cede: “Il sentimento è cambiato, sono delusa da lui”.

La single Giulia ha fatto il suo esordio dicendo la sua e sbugiardando Tommaso:

Lui è venuto da me a casa mia e mi diceva che voleva stare con me e che non voleva tornare con Valentina. Non è successo niente di intimo ma lui voleva.

Nonostante i tira e molla ad oggi Tommaso e Valentina non stanno più insieme.

Claudia e Ste si sposeranno?

Claudia e Ste dopo essere usciti da Temptation Island più innamorati di prima, si sposeranno il prossimo 7 agosto e non hanno più alcun dubbio.

Alessandro e Jessica: ecco cosa è successo dopo

Alessandro è tornato nella casa che divideva con Jessica per portare via le sue cose. Lui è andato tre giorni dalla single Carlotta e spera possa continuare: “Anche se io soffro la lontananza”.

Jessica si sente con Davide e spera di vederlo.

Temptation Island: Federico e Floriana stanno ancora insieme

Federico e Floriana sono ancora felicemente fidanzati nonostante le criticità dell’inizio. Lei ha notato i suoi palesi cambiamenti: “E’ più presente dentro casa, passa più tempo con me…”.

Manuela e Stefano dopo un mese

Un paio di giorni dopo Manuela e Stefano si sono incontrati per parlare. Dopo un abbraccio e delle lacrime lei afferma di aver sentito la sua mancanza: “ma non poteva più andare avanti così, non cerchiamo le stesse cose”.

Manuela si sente con Luciano e stanno insieme: “E’ molto presente, abbiamo dei progetti…”. Anche lui è molto coinvolto: “E’ una persona speciale, ha conosciuto la mia famiglia tramite videochiamata”.

Hanno passato tre giorni insieme molto romantici.

Stefano sta con Federica. “Subito dopo il falò siamo stati insieme. Ci siamo scritti e visti a casa mia”.

Alessio e Natascia dopo Temptation Island

Alessio e Natascia stanno ancora insieme e stanno provando a modificare i rispettivi caratteri.