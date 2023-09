Elenoire Ferruzzi si è lamentata della nuova linea editoriale del Grande Fratello e lo ha ribadito in ogni dove. Intervistata da FanPage ha svelato cosa ne pensa confidando di aver perso dei soldi.

Chiaramente, non mi trovo d’accordo con tutto il fango che ci hanno buttato addosso. Loro hanno scelto il cast e loro ne hanno la responsabilità. Inutile dire adesso che era sbagliato dopo 8 mesi in cui ci hanno mangiato tutti.

Ogni tanto sento Alfonso Signorini. È un amico e gli sono riconoscente. Non l’ho sentito dopo l’intervista a Verissimo ma non ce l’ho con lui. Ognuno ha un capo a cui rendere conto. Evidentemente deve dire cose che gli vengono imposte. Non ho rancore, so perfettamente come funziona.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip prosegue:

Ci sono persone che hanno sbagliato, tipo me, e sono uscite per gesti che potevano essere non presi in considerazione. Altri gesti, anche allucinanti, sono stati coperti. Perché gli interessava che quei concorrenti restassero dentro.

Il mio sputo al passaggio di Nikita? Non mi sto giustificando, l’ho fatto. Ma potevano evitare di mostrarlo come hanno fatto con altri. C’è gente che ha bestemmiato e non l’hanno mai mostrato perché non volevano far uscire certe persone.