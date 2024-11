“Ecco chi è il mio concorrente preferito”, Selvaggia Lucarelli vuota il sacco: il nome

È stato un weekend ricco di eventi per Selvaggia Lucarelli, tra scontri accesi e interazioni sui social. Dopo la puntata di Ballando con le Stelle del 9 novembre, durante la quale ha avuto un diverbio con Sonia Bruganelli, la giornalista è stata ospite di Domenica In, intervistata da Mara Venier. Nonostante gli impegni, Selvaggia ha trovato il tempo per rispondere a numerose domande dei suoi follower su Instagram, toccando vari temi, tra cui i protagonisti di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci.

Selvaggia Lucarelli: scontro con Sonia Bruganelli e le frecciatine sui social

La polemica con Sonia Bruganelli ha tenuto banco anche nelle sue storie Instagram. Quando un follower ha chiesto dettagli sul suo colore di capelli, la Lucarelli ha colto l’occasione per una battuta tagliente: “Biondo freddo, ha aiutato a freddare quella che pensava di fare la battutona”.

Il riferimento era chiaramente alla frecciata di Bruganelli durante la diretta, relativa alla newsletter “a pagamento” della giornalista. Selvaggia ha accompagnato la risposta con un frame della sua espressione post-battuta, rendendo evidente il sarcasmo.

Il rapporto con i concorrenti di Ballando con le Stelle

Un’altra domanda ha riguardato il rapporto con i concorrenti dello show. Selvaggia ha spiegato che, pur essendoci occasionali incontri nei corridoi o sulle scale del teatro, gli orari notturni non favoriscono confronti approfonditi. Con ironia, ha commentato: “Alle due di notte tendo a dar ragione a tutti quelli che si lamentano, poi il sabato successivo continuo a dargli tre”.

Il preferito di Selvaggia Lucarelli: Tommaso Marini

Tra le curiosità, un follower le ha chiesto chi fosse il suo concorrente preferito. Selvaggia ha risposto con entusiasmo nominando Tommaso Marini, schermidore e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Mi sembra forte e fragile, desideroso di capire il suo centro e di mettersi in discussione”, ha dichiarato, sottolineando quanto il percorso personale di Marini nel programma sia autentico e toccante.

Marini, in coppia con l’insegnante Sophia Berto, ha conquistato i giudici e il pubblico con il suo impegno crescente e la capacità di aprirsi, condividendo momenti di vita intimi e complessi, come il rapporto “tossico” con la scherma e le difficoltà nel creare legami personali. Lo schermidore ha poi ricondiviso la storia di Selvaggia su Instagram, aggiungendo un cuore e una faccina commossa.

Possibili favoriti di questa edizione

Accanto a Tommaso Marini, altri nomi emergono tra i possibili vincitori di questa edizione di Ballando con le Stelle. Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Marco Castoldi, è tra i più apprezzati per il suo talento naturale. Anche Bianca Guaccero e Federica Nargi sembrano avere tutte le carte in regola per contendersi il podio.