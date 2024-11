“Non è vero niente!”, Selvaggia Lucarelli smaschera Sonia Bruganelli in diretta: il retroscena che nessuno si aspettava

La tensione tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli ha raggiunto nuovi picchi dopo l’ultimo confronto a Ballando con le Stelle. La querelle si è spostata negli studi de La Vita in Diretta, dove la situazione è precipitata in modo del tutto inaspettato.

La Vita in Diretta: Bruganelli si difende dalle accuse della Lucarelli

Ospite di Alberto Matano, la Bruganelli ha cercato di fare chiarezza sulle sue dichiarazioni riguardo la newsletter della giurata: “Non vedevo quello che diceva adatto come contenuto giornalistico. Sarebbe stato più giusto e carino che ne parlassimo insieme. In quel caso ha guadagnato sulla mia persona. Ero lì e quando mi ha risposto “Pensi che hai qualcosa da dover raccontare?”, ho risposto in quel modo”.

L’ex moglie di Paolo Bonolis si è difesa dalle accuse di essere “spregiudicata e imprudente”, sottolineando:

Io non vado preparata su quello che devo rispondere, mi preparo sul ballo. Mi sto difendendo, ma non vado preparata. Mi ha detto una cosa che mi ha dato fastidio. Sono masochista, lo so. È un programma, Selvaggia è intelligente e spiritosa. Siamo diverse, su due fronti diversi, ma quando finisce la puntata, finisce l’alterco.

Il colpo di scena: il messaggio della Lucarelli sconvolge lo studio

Il momento più scottante è arrivato quando si è parlato di una presunta amicizia passata tra le due. Proprio mentre la Bruganelli raccontava di sperare in una riconciliazione, Matano ha interrotto tutto per leggere un messaggio fulminante della Lucarelli: “Non siamo mai state amiche”.

Pronta la replica di Sonia:

È venuta ospite ai libri di Sonia, l’ho intervista per un libro che ha scritto, ci siamo sempre salutate.

Una smentita che ha gelato lo studio, nonostante la concorrente abbia tentato di salvare le apparenze ricordando gli incontri cordiali del passato.