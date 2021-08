Si mette male per Salmo dopo il concerto gratuito che ha tenuto a Olbia venerdì sera, letteralmente improvvisato, con la scusa di raccogliere fondi per sostenere gli agricoltori sardi messi in ginocchio dai numerosi incendi. La procura di Tempio Pausania, infatti, ha deciso di aprire un fascicolo, attualmente contro ignoti, su quanto accaduto nei giorni scorsi, alla presenza di circa cinquemila persone, quasi tutti giovanissimi, senza alcuna mascherina né rispetto delle misure di sicurezza anti Covid.

Concerto di Salmo a Olbia: Procura apre un’inchiesta

Già FQMagazine aveva anticipato che la Questura di Sassari aveva documentato attraverso un presidio di agenti, anche in borghese, quanto accaduto nel corso della serata. Adesso quel materiale sarebbe al vaglio degli inquirenti che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili all’indagine.

E’ emerso inoltre che nessuno aveva autorizzato il concerto. Dopo il “no” del governatore sardo, infatti, Salmo aveva deciso di procedere di testa sua e tutto sarebbe stato gestito sottotraccia. Il Comune di Olbia a FQMagazine si è limitato a dire “di non aver autorizzato alcun concerto e di essere stato all’oscuro dell’organizzazione che era in corso sottobanco, ma il Sindaco non ha voluto dire niente di più. Cioè non ha voluto spiegare come sia stato possibile che il concerto venisse allestito senza che nessuno intervenisse. Anche dalla polizia locale, nessuno si è reso disponibile a parlare”.

Ad esprimersi in queste ultime ore è stato anche il presidente della Regione Christian Solinas che ha commentato:

Non si rimedia ai danni di un incendio appiccandone un altro. Il concerto improvvisato ad Olbia con l’intento, almeno così è stato detto, di sostenere le popolazioni danneggiate dai roghi, potrebbe averne acceso un altro, pandemico, considerata la grande folla di giovani accalcati e privi di protezione.

Il governatore ha definito il concerto di Salmo “un grave e pericoloso errore. Come è un errore affermare che l’evento è stato autorizzato dalla Regione, come scritto da Fedez, che ha ingaggiato con il collega un tiro incrociato di accuse e insulti che, pur appassionandomi assai, poco mi spinge ad intervenire per chiarire la verità”.

Dopo aver detto la sua sui social, ricevendo sonore critiche, il rapper ha deciso di percorrere la via del silenzio, almeno per ora.