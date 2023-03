L’uscita di Nicole Murgia dalla Casa del GF Vip ha lasciato certamente il segno tra alcuni Vipponi, in particolare tra Antonella ed Edoardo Donnamaria. Quanto accaduto poco prima nel van tra l’attrice ed il volto di Forum, infatti, ha contribuito a cambiare per sempre gli equilibri già molto fragili interni alla coppia.

La Murgia fa chiarezza su Daniele e Oriana

Una volta fuori dal reality, la Murgia ha dovuto fare i conti con una serie di haters, sia nella vita reale che sui social. In particolare Nicole è stata accusata di essersi non solo messa in mezzo tra Antonella e Donnamaria ma anche in riferimento ad un’altra coppia.

Il riferimento è a Daniele Dal Moro ed Oriana. Qualcuno ha infatti accusato la Murgia di “comportamenti strani” nei confronti del bel veneto. A tal proposito l’ex Vippona ha voluto fare delle precisazioni:

Chiariamo . 1 Oriana è un’amica, la adoro e la sosterrò fino alla fine c’è stata sempre in ogni momento per me. 2 Daniele è una persona speciale gli voglio bene mi è stato vicino ed è un amico basta con questa storia di comportamenti strani esiste l’amicizia uomo donna.

Ed a chi chiedeva se avesse rivisto la venezuelana fuori dalla Casa, la Murgia ha replicato con un secco: “Ovvio”.